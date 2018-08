Sum 41, Motta, Ministri, Cosmo e Canova al Beat Festival 2018 di Empoli | Concerti



Arriva alla quarta edizione il Beat Festival di Empoli che nei giorni 24, 25, 26, 30 e 31 agosto accoglierà il meglio della musica indie rock italiana oltre ai paladini del punk rock d’oltreoceano i Sum 41.

Il Beat Festival, sull’onda delle oltre 100.000 persone transitate nella scorsa edizione si conferma come uno dei festival più innovativi nel panorama nazionale grazie alla magnifica location del Parco di Serravalle che consente un evento immerso nella natura e nella musica all’aperto. Gli ingredienti base di una ricetta vincente sono sempre: grande musica live (main stage e 2 palchi collaterali), DJ Set, street food, birre artigianali, sport e divertimento nella città di Empoli, nel cuore della Toscana. Cinque giorni nel complesso ricche di iniziative a partire dalle 17:00 fino alle 2 di notte.

Ancora una volta il piatto forte del Festival sarà la musica sul main stage che vedrà in scena numerosi protagonisti. L’apertura del Festival sarà affidata venerdì 24 agosto ai Ministri freschi di pubblicazione del quarto album in studio Fidatevi che li ha consolidati come una vera realtà rock italiana con sempre più fan. Il trio formato da Davide Autelitano(voce/basso), Federico Dragogna (chitarre) e Michele Esposito (batteria) promette uno show da non perdere. In apertura la band toscana rivelazione dei Siberia: il loro nuovo album Si vuole scappare, il secondo del quartetto, propone un pop cantautore con venature new wave. Inizieranno la serata i fiorentini Il Colle con il loro “#arnopop.

Sabato 25 agosto andrà in scena nell’unica data toscana dell’estate il concerto di Motta: l’ex voce dei Criminal Jokers ha pubblicato il secondo album solista Vivere o morire entrato subito nella Top 5 dei dischi italiani più venduti seguito da pochi concerti evento in Italia. L’artista livornese, già vincitore all’esordio della Targa Tenco miglior Opera Prima con i suoi brani, tra cui l’ultimo singolo “La nostra ultima canzone”, incanterà il pubblico. Ad aprire il concerto l’artista milanese giramondo Jack Jaselli, Emme e il cantautore toscano Federico Biagetti.

Domenica 26 agosto il palco sarà tutto per Cosmo, con il suo show tra pop ed elettronica sull’onda lunga del suo terzo album Cosmotronic. Non mancheranno le sue hit con oltre 4 milioni di streaming ciascuna come “Sei la mia città o “L’ultima festa”. Opening act ufficiale affidato al cantautore Postino che presenta le sue hit che hanno spopolato su Spotify.

Dopo qualche giorno di pausa il festival riprende giovedì 30 agosto con il grande concerto dei Sum 41: la punk rock band canadese guidata da Deryck Whibley continua a girare il mondo portando i loro riff chitarristici e coinvolgenti a far saltare il pubblico grazie ai loro singoli più famosi come “In Too Deep” o “Fat Lip”. Sulle stesse onde sonore, per un vero e proprio giorno di punk scatenato, i texani Waterparks, gli italianissimi T.F.V. da Reggio Emilia che presenteranno il loro nuovo singolo “America”. Sound più pop per gli australiani The Faim che apriranno la serata.

Chiusura del Festival venerdì 31 agosto affidata ad un’altra band promessa della musica italiana: i Canova. Il gruppo milanese con un solo album Avete ragione tutti ha messo d’accordo pubblico e critica: pop sincero che li ha portati a girare tutta la penisola. Prima di loro gli Eugenio in Via Di Gioia, i Viito e i Telestar a completare una line-up ricchissima.

La musica al Beat Festival non è solo Main Stage ma anche il Palco Orme Radio (ingresso libero) che quest’anno sarà un vero e proprio laboratorio musicale e artistico che coinvolgerà numerosi soggetti con musica dal vivo, Dj set, etc. Saranno presenti band come Giulio Wilson, Maniscalco Maldestro, Radio Lausberg, Marco Calliari, Dollaro d’onore, Zizzania, Kerouac e molti altri.

L’edizione 2018 del Beat Festival si arricchisce di una nuova straordinaria area. All’interno del parco di Serravalle infatti, uno spazio sarà dedicata all’arte e alle emozioni del circo MagdaClan. (La redazione)