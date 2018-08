Amen Dunes - Freedom, 2018 | full album stream



Pubblicato il 30 marzo scorso da Sacred Bones Records, Freedom è il nuovo album del musicista di New York Amen Dunes.

Freedom √® un lavoro introspettivo e dal sound metropolitano che conquista l’ascoltatore traccia dopo traccia. Probabilmente √® il disco pi√Ļ audace del musicista e cantante statunitense che, questa volta, affronta temi pi√Ļ scuri rispetto agli album precedenti, ma √® un’oscurit√† sublimata da canzoni ora leggere, ora graffianti, che tuttavia sanno donare piacere.

Freedom √® anche una riflessione sulla crescita, sugli amici d’infanzia che sono finiti in prigione o peggio, sull’identit√† maschile, sul padre di McMahon e sua madre, a cui √® stato diagnosticato un cancro terminale all’inizio della registrazione del disco.

La musica insomma come risposta o anche come soluzione ai momenti oscuri della vita. A partire da oggi Freedom è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

