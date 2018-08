Wild Nothing con il nuovo album dal titolo Indigo. Ascolta il primo singolo Partners in Motion | News | Video



Indigo è il titolo del nuovo album di Wild Nothing, creatura del musicista americano Jack Tatum con la quale ha dato vita a un lavoro di pura perfezione indie pop, con virate verso le migliori produzioni post-punk e new wave anni ‘80 e un gusto unico per gli arrangiamenti vintage.

Registrato presso i Sunset Studio di Los Angeles e prodotto dallo stesso Tatum insieme a Jorge Elbrecht, Indigo è sia un ritorno alla freschezza del’esordio del 2010, Gemini, che alla professionalità dei seguenti Nocturne e Life of Pause.

Il disco sarà pubblicato il 31 agosto prossimo su Captured Tracks. In attesa dell’uscita è possibile ascoltare il primo singolo dal titolo Partners in Motion. (La redazione)