40 anni dall’ultimo concerto di Mina



Il 23 agosto 1978 Mina tenne alla Bussoladomani di Camaiore, in Versilia, il suo ultimo concerto. Da allora sono trascorsi 40 anni e “La tigre di Cremona” non ha più cantato in pubblico, dal quale si congedò con una splendida esecuzione di Grande, grande, grande. (La redazione)