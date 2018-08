Cullen Omori - The Diet, 2018 | full album stream



Dopo New Misery, esordio datato 2016, Cullen Omor torna con un nuovo album dal titolo The Diet.

Un lavoro indie rock che arriva dopo un periodo difficile e travagliato per il musicista americano dai lineamenti gentili e adolescenziali, riconsegnandogli, finalmente, un po’ di meritata serenità .

Pubblicato il 17 agosto 2018 da Sub Pop Records, The Diet è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)

