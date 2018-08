L’album di debutto dei Depenna Caimano | Video



Un equilibrio di chitarre e synth che si colloca nella collezione primavera-estate dell’indie pop di provincia. Resteremo soli insieme è il primo album dei Depenna Caimano, che contiene dieci canzoni perfette per testare la nuova cassa bluetooth comprata in spiaggia.

Il disco è il frutto di un’accurata ricerca di sonorità fresche e attuali realizzata utilizzando esclusivamente strumenti analogici, questo equilibrio tra il vintage e il presente, che rispecchia la filosofia di questo progetto, è stato possibile grazie alla sapiente mano del produttore artistico Claudio Cattero e alla strumentazione messa a disposizione dallo studio Manifatture Musicali in cui è stato interamente registrato, mixato e masterizzato il disco.

Il viaggio all’interno di questo disco inizia di lunedì quando il weekend è ormai alle spalle e ricominciano di nuovo le lezioni all’universitĂ , questo è il tema della traccia di apertura GiĂ lunedì. In ogni canzone è raccontata una piccola storia non per forza importante ma comunque autobiografica come si può facilmente capire da brani come Il Tempo è finito per noi, Senza sentire o Chiara.

Il viaggio si conclude con la title track Resteremo soli insieme: un saluto intimo e malinconico, solamente le note di un piano Rodhes che accompagnano una voce che esprime fragilitĂ . Dietro i Depenna Caimano ci sono i tre ventiduenni Pietro Folco, Antonio Passarella e Dario Rubella che provano a scrivere canzoni, a volte riuscendoci a volte no.

Musicalmente sono cresciuti insieme all’interno del progetto Disthurbia e negli anni hanno raffinato le loro sonoritĂ , il risultato sono queste prime dieci canzoni. Chiara, il primo videoclip estratto dal nuovo album autoprodotto uscito lo scorso maggio. (Lorenzo D’Antoni)