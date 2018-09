Sonoristan Ã¨ il primo album da solista di Riccardo Onori | News

Sonoristan è il primo album da solista di Riccardo Onori | News



Sarà pubblicato il 28 settembre prossimo da Black Candy Records il primo disco da solista di Riccardo Onori, chitarrista tra i più rinomati della scena italiana che vanta collaborazioni eccellenti in Italia e all’estero, la più conosciuta delle quali è quella che lo vede accompagnare Lorenzo Cherubini dal vivo sin dai primissimi anni 2000.

L’album di debutto si intitola Sonoristan e vede la collaborazione di Gianluca Petrella, Sabina Sciubba, voce nei Brazilian Girls, Hindi Zahra, Dan Kinzelman, Ruben Chaviano, Dimitri Espinosa, Mudimbi, Mohamed Azizi, Ahmed Ag Keady, GRINTV e Ziad Trambelsi.

Il Sonoristan è un paese immaginario, un paese dove non serve il permesso di soggiorno e che vive delle collaborazioni e delle esperienze che Riccardo Onori ha avuto con compagni di viaggio eccezionali, che per questo suo album hanno voluto essergli ancora una volta al fianco.

Sonoristan è un disco che non conosce confini e che si muove tra bolero, blues, cumbia e afrobeat. In attesa della pubblicazione guarda il video di Sea No Street, primo singolo estratto dall’album. (La redazione)