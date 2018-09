Rock targato Italia 2018: finali nazionali | News



In dirittura d’arrivo le finali nazionali di Rock targato Italia in programma il 24, 25 e 26 settembre al Legend Club di Milano.

Il talent scouting, trampolino di lancio per numerosi e famosi artisti della scena italiana, è giunto alla straordinaria edizione numero 30. Fantasia e qualità . Gli artisti in gara sono il risultato delle selezioni nazionali svolte in diversi rock club della penisola.

Rappresentano differenti generi musicali e di fatto hanno l’obbligo di eseguire brani originali (no cover). una peculiarità del concorso, Rock Targato Italia per promuovere, autenticamente, la nuova scena musicale

Sono 17 band in gara, (alle quali si aggiungono degli ospiti) che si contenderanno diversi premi. I criteri di selezione sono: la qualità , la ricerca, lo stile e l’innovazione. La giuria di qualità è composta da operatori del settore. (La redazione)