Dead Can Dance: nuovo album in arrivo e due concerti in Italia | News



I Dead Can Dance confermano il loro ritorno dal vivo in Italia per due appuntamenti: domenica 26 maggio e lunedì 27 maggio 2019 al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Gli australiani Dead Can Dance, ovvero Lisa Gerrard e Brendan Perry, presenteranno in Italia il loro nuovo album, Dionysus, in uscita il prossimo 2 novembre su Pias. (La redazione)