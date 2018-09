Al Mei 2018 torna il Premio dei Premi | News



Torna il Premio dei Premi al Mei 2018. La sera del 29 settembre al Teatro Masini di Faenza ci sarà il meglio della canzone d’autore emergente di oggi, grazie alla partecipazione dei vincitori dei vari concorsi italiani di canzone d’autore e world music intitolati ad artisti scomparsi. Tra di loro verrà decretato un vincitore assoluto.

Dalle ore 20 si fronteggeranno Salvario in rappresentanza del Premio Bertoli, Lisbona per il Premio Bindi, Yosh Whale per il Premio Buscaglione, La Quadrilla per il Premio Cesa/Folkest, Luchi per il Premio Ciampi, Federica Morrone per il Premio Bianca d’Aponte, Mislead per il Premio Augusto Daolio, Giulio Wilson per il Premio Lauzi, Helena per il Premio Manente, Agnese Valle per il Premio Mario Panseri, Daniela Pes per il Premio Andrea Parodi.

Ogni artista eseguirà un brano proprio e una cover di un nome storico della musica italiana, in una sorta di passaggio di testimone dai grandi protagonisti della nostra canzone ai giovani che ne stanno raccogliendo l’eredità. A decidere il vincitore sarà una folta giuria composta da importanti addetti ai lavori italiani e internazionali e da giornalisti aderenti al Forum del giornalismo musicale.

Il Premio dei Premi è ideato e diretto da Enrico Deregibus e Giordano Sangiorgi e vede come media-partner JamTV, che realizzerà vari servizi sull’evento, Radio Popolare, che trasmetterà la serata, e il bimestrale “Vinile”, che realizzerà una lunga intervista al vincitore.(La redazione)