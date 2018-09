Il video del primo singolo estratto dal nuovo album di Everlast | News



Non importa se decidete di chiamarlo Everlast, Whitey Ford o Erik Francis Schrody, questa leggenda del rap ha reinventato la sua carriera musicale innumerevoli volte.

Nato a Long Island e cresciuto a Los Angeles, come ogni altro ragazzino bianco è diventato grande ascoltando i Led Zeppelin e i Kiss, prima di scoprire i Run-DMC.

Whitey Ford’s House of Pain è il suo nuovo e settimo album a firma Everlast, pubblicato dalla sua label Martyr-Inc lo scorso 7 settembre e distribuito in Italia da Audioglobe. The Culling è il video del primo singolo estratto dal nuovo disco. (La redazione)