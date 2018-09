John Grant: nuovo album e una data in Italia | News | Concerti



Dopo quattro anni dalla sua ultima esibizione in Italia e a distanza di tre anni dal suo ultimo album, John Grant arriva a Milano in data unica per presentare il nuovo album Love is magic, nuovo lavoro discografico in uscita il 12 ottobre prossimo su Bella Union.

L’appuntamento in Italia con il musicista americano √® per sabato 17 novembre 2018 ai Magazzini Generali di Milano. (La redazione)