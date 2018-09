Idles - Joy as an Act of Resistance, 2018 | full album stream



Dopo Brutalism , acclamato debutto del 2017 uscito su etichetta Balley, la band post-punk di Bristol torna con un nuovo lavoro discografico intitolato Joy as an Act of Resistance pubblicato il 31 agosto scorso questa volta su Partisan Records.

La ricetta è più o meno sempre la stessa: una miscela esplosa di punk-rock, noise, ideali, sarcasmo e messaggi che mettono in evidenza i fallimenti della società contemporanea.

Joy as an Act of Resistance è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)

