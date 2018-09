The Midnight Hour - S.T. - 2018 | full album stream



The Midnight Hour è il progetto di musica black di Ali Shaheed Muhammad e Adrian Younge con la collaborazione di una sezione ritmica e un’orchestra completa e con numerosi featuring come CeeLo Green, Raphael Saadiq, Marsha Ambrosius, Bilal, Eryn Allen Kane, Karolina e molti altri.

Ali Shaheed e Adrian hanno iniziato a lavorare al progetto nel 2013, ma per qualche tempo hanno dovuto fermarsi e metterlo da parte in seguito alla realizzazione delle musiche della serie televisiva Netflix Marvel’s Luke Cage.

L’8 giugno scorso è arrivato finalmente l’album su etichetta Liner Labs che racchiude ben 20 tracce all'’insegna del soul e del jazz con incursioni funk e hip hop, tutto però in una dimensione sonora sostanzialmente raffinata ed elegante.

The Midnight Hour infatti non è altro che un’ode alla raffinatezza e al rinascimento culturale di Harlem e della sua gente. E a partire da oggi il disco è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

