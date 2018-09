Nuovo album e tour per Any Other. Guarda il video | News



È partito lunedì 17 settembre da Monaco il tour europeo di Any Other, il progetto di Adele Nigro, astro nascente della musica italiana, quella di vocazione più esterofila e che non si pone limiti e confini.

Il nuovo album Two, Geography, uscito per 42 Records il 14 settembre scorso, è la testimonianza sonora di una crescita incredibile, vera, senza rete e senza paura di sperimentare e rischiare.

Di seguito le date del tour italiano e il video di Capricorn No, nuovo singolo estratto da Two, Geography. (La redazione)

Tour italiano 2018 di Any Other

09 novembre 2018 - Roma - Monk -Psych Fest

16 novembre 2018 - Milano – Serraglio

17 novembre 2018 - Ravenna - Bronson

23 novembre 2018 - Pisa - Lumiere

24 novembre 2018 - Schio – CSA Arcadia

07 dicembre 2018 - Bari - Garage Sound

08 dicembre 2018 - Bologna – Covo

14 dicembre 2018 – Pordenone – Astro Club