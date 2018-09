Jon Hopkins - Singularity, 2018 | full album stream



Jon Hopkins arriva in Italia per presentare il nuovo album Singularity uscito per Domino Records lo scorso maggio.

L’appuntamento dal vivo con il musicista e compositore britannico √® per il 23 novembre allo Spazio 900 di Roma. Ad aprire il concerto ci sar√† producer Pietro Iannuzzi, aka Indian Wells.

Singularity è un disco ipnotico e psichedelico di rara bellezza. A partire da oggi è possibile ascoltarlo in streaming integrale sul nostro blog. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi