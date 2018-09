Faenza: dal 28 al 30 settembre il Mei 2018 | News



Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 settembre 2018 a Faenza (Ravenna) si svolgerà la ventitreesima edizione del MEI, il Meeting degli indipendenti.

Anche quest’anno il MEI, la più importante manifestazione dedicata alla scena musicale indipendente italiana, trasformerà per tre giorni la città di Faenza in una vera e propria città della musica emergente e non con concerti, presentazioni musicali e letterarie, convegni, mostre e molto altro ancora.

Questi i grandi nomi premiati al MEI 2018 già annunciati nei giorni scorsi: The Zen Circus (“Premio PIMI 2018” riservato all’artista indipendente dell’anno), Lacuna Coil (“Premio Speciale MEI” per i loro 20 anni di carriera), Edoardo Bennato (“Premio Radio Rai Live”), Mauro Ermanno Giovanardi (“Premio PIMI Extra Progetti Esclusivi” per l’album “La mia generazione”), Colapesce (“Premio PIVI – Miglior Videoclip Indipendente” per “Maometto a Milano”), Colombre (“Premio Miglior Artista Giovane Indipendente dell’anno”), Gio Evan (“Premio Artista Eclettico dell’Anno”), Ritmo Tribale (“Premio Speciale MEI” per i 30 anni dal loro primo disco autoprodotto), il regista Dario Ballantini e Piccoli Animali Senza Espressione (“Premio Speciale PIVI 2018” riservato al miglior videoclip indipendente dell’anno), Ketama 126 e Chadia Rodriguez (“Premio Hip Hop Mei”), Mezzosangue (“Premio Hip Hop Speciale Mei”), Coma_Cose (“Premio Speciale Noisey”) e Arashi (“Premio Mei Musicraiser per il crowdfunding”).

Per sabato 29 settembre segnaliamo inoltre, il Forum del Giornalismo e la consegna della Targa Mei Musicletter a Kalporz (“Miglior Sito Web”), Reverendo Lys di Franco Dimauro (“Miglior Blog Personale”) e Umbria Jazz (Premio Speciale “Miglior Festival Musicale Italiano”).

Per quanto riguarda le presentazioni di libri, ce n’è una che ci riguarda da vicino e che vi segnaliamo volentieri: sabato 29 settembre alle ore 17:15, presso il Caffè della Molinella, sarà presentato La musica, per me. Come funziona la musica? Rispondono 50 artisti italiani (Arcana Edizioni, 2018), di Luca D’Ambrosio.

Il programma completa del MEI 2018 è consultabile cliccando qui. (La redazione)