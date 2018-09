Low - Double Negative, 2018 | full album stream



Dodicesimo album per la formazione di Duluth, Minnesota, pubblicato lo scorso 14 settembre da Sub Pop. Un lavoro potente, sfacciato e disturbato che già a partire dalla prima traccia, Quorum, rivela tutta la sua caustica e statica bellezza.

Si intitola Double Negative e celebra sublimemente i 25 anni di carriera di Alan Sparhawk (chitarra e voce) e Mimi Parker (batteria e voce) che fin dal 1993 hanno saputo immergersi, artisticamente e sentimentalmente, in questo progetto musicale come se fosse un viaggio spaziotemporale.

Double Negative è un disco che conferma il talento della formazione americana che è sempre riuscita a muoversi con carattere e originalità tra slowcore, ambient, minimalismo pop e decostruzioni folk.

Queste undici nuove canzoni sono impalpabili e vitali come l’aria che respiriamo, ossessive e sconvolgenti come la sua immutabile ritmicità che in alcuni momenti colpisce forte allo stomaco.

Il merito questa volta lo si deve anche al produttore B.J. Burton, conosciuto e stimato nel circuito per aver lavorato negli ultimi anni con artisti come James Blake, Sylvan Esso, The Tallest Man e Bon Iver.

I Low, con l’aggiunta di Steve Garrington al basso, saranno in Italia, per una sola data, il 5 ottobre 2018 al Teatro Dal Verme di Milano per proporvi questa ultima meraviglia dal titolo Double Negative. In attesa del concerto, buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi