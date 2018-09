Rock Targato Italia 2018, ecco i vincitori | News



Nei giorni scorsi, esattamente il 24, 25 e 26 settembre 2018, si sono svolte al Legend Club di Milano le finali nazionali della trentunesima edizione di Rock Targato Italia, rassegna che ha come scopo quello di far emergere le miglior realtà artistiche italiane.

Per questa nuova ed entusiasmante edizione si aggiudicano il Gran premio Rock Targato Italia 2018 i pavesi Nylon e i milanesi Lo Stato delle Cose.

A incontrare invece il consenso del pubblico sono i varesini The Foool e gli abruzzesi Organico Ridotto, che vincono rispettivamente il Premio Città di Milano e il Premio speciale Stefano Ronzani.

Le band sopra citate parteciperanno inoltre alla tradizionale compilation celebrativa di Rock Targato Italia, in uscita a dicembre prossimo, che vedrà anche le presenza di altri cinque finalisti: i marchigiani Blank, i milanesi Under The Snow, i veneziani Rolling Carpets e i torinesi Andrea Marzolla e VXA Rockband.