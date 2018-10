Elastic Days, il nuovo album di J Mascis. Ascolta la prima e l’ultima traccia del nuovo disco | News



Sarà pubblicato il 9 novembre prossimo su Sub Pop Records con distribuzione italiana affidata ad Audioglobe, Elastic Days, il nuovo album dell’americano J Mascis (già Dinosaur Jr).

J Mascis ha registrato il disco nel suo studio di Bisquiteen nel Massachusetts con la collaborazione di Mark Mulcahy e Pall Jenkins dei Black Heart Procession e Zoë Randell dei Luluc.

A partire da oggi si possono ascoltare in streaming integrale sul nostro blog See You at The Movies ed Everything She Said, le prime due tracce estratte da Elastic Days, rispettivamente la prima e l’ultima canzone del nuovo album di J Mascis. Buon ascolto. (La redazione)