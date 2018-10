Ascolta Comeback Kid, il singolo che anticipa il nuovo album di Sharon Van Etten | News



Dopo quattro dischi davvero interessanti come Because I Was in Love (2009), Epic (2010), Tramp (2012) e Are We There (2014), la cantautrice americana Sharon Van Etten si appresta a tornare sulla scena musicale con un nuovo lavoro discografico dal titolo Remind Me Tomorrow.

Il disco √® stato scritto e composto da Sharon nei ritagli di tempo mentre era incinta, frequentava il corso di psicologia al college, faceva le audizioni per la serie Netflix “OA” e partecipava anche alla nuova stagione di Twin Peaks di David Lynch.

Remind Me Tomorrow, prodotto e arrangiato da John Congleton, è stato registrato a a Los Angeles con i musicisti Heather Woods Broderick, Jamie Stewart, Zachary Dawes, Brian Reitzell, Lars Horntveth, McKenzie Smith, Joey Waronker, Luke Reynolds e Stella Mozgawa.

L’album, che √® stato composto da Sharon Van Etten al pianoforte, sar√† pubblicato il 18 gennaio 2019 per Jagjaguwar e ad anticiparlo arriva il primo singolo intitolato Comeback Kid. Buon ascolto. (La redazione)