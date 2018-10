Satori Junk - The Golden Dwarf, 2018 | full album stream



I milanesi Satori Junk sono un condensato corrosivo e trascinante di stoner, doom metal e psichedelia à gogo che vede protagonisti Luke Von Fuzz, Chris, Lory Grinder e Max.

Attivi dal 2012 e influenzati da band come Black Sabbath, Electric Wizard e Ufomammut, la formazione italiana di chiare ed evidenti inclinazioni anglofone d√† alle stampe The Golden Dwarf, nuovo album pubblicato da Spin on Black che segue l’omonimo esordio del 2015.

Il secondo disco dei Satori Junk contiene sei tracce per la durata complessiva di sessanta minuti circa. Tra queste c’√® anche una lunghissima cover di Light my fire dei Doors, altra band di riferimento del nostro quartetto milanese.

E per capire di che pasta sono fatti i Satori Junk, a partire da oggi è possibile ascoltare The Golden Dwarf in streaming integrale sul nostro blog. Basta cliccare sul tasto play. (La redazione)

