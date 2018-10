Il docufim sugli Afterhours in anteprima assoluta alla Festa del Cinema di Roma | News



Il 23 ottobre prossimo sarà presentato in anteprima assoluta alla Festa del Cinema di Roma Noi siamo Afterhours, un docufilm, prodotto da Island Records, che prendendo spunto dal concerto sold out al Forum di Assago del 10 aprile 2018, racconta i 30 anni di storia della band guidata da Manuel Agnelli: dagli esordi in inglese alle tournée internazionali, dai cambi di formazione fino alla line up attuale.

Le immagini del concerto si alternano a quelle del passato in un racconto affidato all’io narrante del leader, Manuel Agnelli, che conduce lo spettatore in un viaggio intimo attraverso la musica di un gruppo entrato nella storia del rock italiano.

Noi siamo Afterhours è il secondo lungometraggio realizzato da Giorgio Testi con la formazione milanese dopo Hai paura del buio? Il film. (La redazione)