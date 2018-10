Mr. Confuse - Only a Man, 2018 | full album stream



C’è un solo uomo dietro alle composizioni, le produzioni, gli arrangiamenti, la registrazione e il missaggio dell’album Only A Man, ed è Mr. Confuse da Hannover, Germania. Giunto al suo terzo disco sotto questo alias, il produttore e DJ tedesco ci consegna un album introspettivo e personale, che svela l’uomo dietro alla musica.

Collezionista di vinili sin dal 1993, DJ dal 1999, Mr. Confuse è dal 2004 che compone e produce musica mischiando stili quali l’electro funk anni 80 con il funk più ruvido degli anni 60 e 70. Come membro della Breakout crew nel 2005 remixa il classico Planet Rock di Afrika Bambaataa, vendendo oltre 6000 copie in sole 4 settimane.

Dopo la rottura del gruppo inizia la sua carriera solista con l’uscita di Feel fhe fire su Légère Recordings nel 2008, seguito da Do You Realize nel 2012, con cui ottiene riscontri internazionali e passaggi su radio come BBC 1 e BBC 6.

Non contento di stare dietro solamente al lato artistico questo instancabile factotum della musica decide nel 2014 di fondare anche l’etichetta Confunktion Records, su cui lancia il suo alter ego Sans Soleil, ristampa i suoi primi due dischi, fa uscire due album di remix dei suoi brani e fornisce una casa madre ad artisti come Anatoly Ice & Dariya da Mosca.

A sei anni di distanza dal suo ultimo album originale con questo nome Mr. Confuse ora ritorna sulla scena con un disco che campiona e ricampiona le registrazioni di oltre 16 musicisti internazionali per creare un funk potente, organico e altamente ballabile, come si può sentire in ogni traccia e secondo di Only a Man. Mischiando tecniche di produzione hip hop anni ‘90 con suoni analogici il producer tedesco ha creato un viaggio che attraversa il tempo, il ritmo e la musica.

Strumentali di breakbeat croccanti, sister funk, soul jazz, inflessioni latine e gran grooves caratterizzano il sound di Only a Man, con cui Mr. Confuse conferma ancora una volta che pescare dal passato non significa per forza suonare retrò.

Pubblicato il 5 ottobre scorso da Confunktion Reccords, Only a Man di Mr. Confuse è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)

