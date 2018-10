Aléxein Mégas - The white bird, 2018 | full album stream



Ispirato da artisti quali Bonobo, Nicolas Jaar, Jan Blomqvist, Muse e Safri Duo, il musicista e cantante italiano Aléxein Mégas dà alle stampe il suo primo album da solista dal titolo The White Bird.

The White Bird si contraddistingue come un mix di sonorità elettroniche ed orchestrali che vanno a formare un lavoro in qualche modo vicino a quella che è la forma del concept album.

Ecco però cosa dice Aléxein Mégas a proposito del suo debutto sulla lunga distanza:

«Sono felicissimo di aver sfornato questo disco, che rappresenta in sostanza il vissuto dei miei ultimi anni. È stato come espellere una bomba a orologeria che continuava a ticchettarmi in testa senza sosta. L’album non vuole essere un vero e proprio concept: ciò che però accomuna i vari episodi presenti è l’imperterrita ricerca del proprio posto nell’universo da parte dell’uccello protagonista. Credo che la manifestazione delle proprie emozioni attraverso l’arte sia una cosa estremamente intima e, personalmente, con “The White Bird” mi sono spogliato d’abito, denudando la mia anima per condividere i miei pensieri e le mie emozioni.» (Aléxein Mégas)

The White Bird è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)