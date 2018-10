Ce lo chiede l’Europa: il nuovo album di Dutch Nazari. Guarda il video | News



Con il nuovo album dal titolo Ce lo chiede l’Europa, torna il cantautorato/rap di Dutch Nazari, musicista classe 1989 nato e cresciuto a Padova.

«”Ce lo chiede l’Europa” è una frase che è stata usata fino allo sfinimento dalla Politica negli ultimi otto/nove anni, di solito per giustificare scelte impopolari scaricandone la responsabilitĂ . La foto di copertina è una raffigurazione simbolica del concetto di Europa: i ragazzi sorridenti rappresentano il capitale umano della cosiddetta “generazione Erasmus”, la prima a identificarsi come europea. Alle loro spalle un’edilizia orribile, simbolo di un altro aspetto di questa Europa, il modello di sviluppo economico liberista, che non tiene conto delle proprie risorse e spesso genera mostri.» (Dutch Nazari)

In uscita il 19 novembre prossimo per Undamento e distribuzione Self, Ce lo chiede l’Europa è un lavoro dal flow mozzafiato e l’ironia tagliente, come il video di Calma le onde, singolo che anticipa l’intera, nuova fatica di Dutch Nazari. (La redazione)