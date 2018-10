Joe Jackson: nuovo album e tour in arrivo per festeggiare 40 anni di carriera | News



Torna in Italia Joe Jackson, l’eclettico artista inglese, per quattro date nei teatri delle principali città italiane: Roma (19 marzo al Teatro della Conciliazione), Bologna (21 marzo all’Auditorium Manzoni), Milano (22 marzo al Teatro Dal Verme) e Torino (23 marzo al Teatro Colosseo).

Nel Four Decade Tour ripercorrerà i suoi 40 anni di carriera, dal primo singolo di successo del 1978 Is She Really Going Out With Him? al nuovo album dal titolo Fool che uscirà a gennaio 2019.

Fool sarà infatti il ventesimo album in studio dell’artista ed è stato registrato tra luglio e agosto di quest’anno, entrando direttamente in studio dal giorno successivo la fine del tour estivo.

“Non ho mai in mente un tema generale quando inizio a provare a scrivere canzoni per un album, ma a volte uno si sviluppa da solo.” racconta Jackson “In questo caso è Commedia e Tragedia, e il modo in cui sono intrecciati in tutte le nostre vite. Le canzoni parlano di paura, rabbia, alienazione e perdita, ma anche di cose che rendono ancora la vita degna di essere vissuta: l’amicizia, le risate, la musica o l’arte stessa. Non avrei potuto farlo nel 1979. Non avevo vissuto abbastanza.” (Joe Jackson)

L’album è anticipato dal primo estratto, Fabulously Absolute, che è possibile ascoltare e guardare il video sul nostro blog a partire da oggi. (La redazione)