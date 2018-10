Gecko Turner - Soniquete, 2018 | full album stream



Nato e cresciuto nella remota regione dell’Estremadura in Spagna, Gecko Turner è un eclettico polistrumentista e cantautore che mischia funk, soul, afro, latin, e grooves in maniera sorprendente e originale. A 15 anni dalla sua prima uscita discografica per l’etichetta spagnola Lovemonk Records esce la compilation Soniquete: The Sensational Sound of Gecko Turner, che racchiude 13 classici brani di Gecko selezionati dai suoi primi 4 album, oltre ad un brano del tutto inedito.

Figlio di un giornalista sportivo locale, Gecko ha scoperto da giovanissimo la vasta libreria musicale della stazione per cui lavorava il padre, piena zeppa di vinili in 7” e LP. Innamoratosi di una vasta gamma di suoni, ha presto imparato a suonare la chitarra per poter riprodurre brani dei suoi artisti preferiti dell’epoca, da James Brown a David Bowie, passando per The Kinks e Talking Heads. Nel 1984 scopre il jazz, e spinto dal desiderio di sentire Dizzy Gillespie e Freddie Hubbard dal vivo, Gecko fa l’autostop per arrivare al Vitoria Jazz Festival, percorrendo oltre 1000 chilometri.

Nel 1986 Gecko Turner si trasferisce a Londra, dove abita in uno squat a Camden, suonando per strada e vivendo della sua musica. Ma è solo dopo che torna in Spagna e tenta una carriera normale nel centro dati di una banca che si rende conto che la strada per lui non può che portare dritta verso lo studio di registrazione. È qui che collabora a diversi progetti con molti musicisti Brasiliani, andando a sviluppare la sua particolarissima miscela di ritmi africani, jazz, soul, samba e funk.

L’album di debutto solista Guapapasea! arriva nel 2003 su Lovemonk Records, diventando anche il primo album che pubblica la label, che ben si rispecchia nel suono eterogeneo di Gecko. Seguono Chandalismo Illustrado nel 2006, Manipulado nel 2008, Gone Down South nel 2010 e That Place By The Thing With The Cool Name nel 2015, che hanno ottimi risultati sia di critica e pubblico.

Con Soniquete: The Sensational Sound of Gecko Turner, non solo si celebrano 15 anni di carriera musicale per Gecko Turner, ma anche 15 anni dell’etichetta Lovemonk Records. Questa compilation è come una istantanea di un artista che vive, lavora e gioca con estrema libertà, senza riguardo per le norme e regole dell’industria della musica o delle grandi città, preferendo rimanere nella sua regione dell’Estremadura.

Attraversando stili che spaziano dalla disco dell’Africa Occidentale, la salsa latina, il descarga dei Caraibi, o il funk degli Stati Uniti, nel corso della sua carriera Gecko è riuscito a creare un linguaggio musicale del tutto personale, in maniera simile a come mischia lingue, slang e parole inventate nelle sue liriche. Questo calderone musicale Gecko lo chiama Soniquete, una parola usato nel flamenco in riferimento al ritmo e al suono. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi