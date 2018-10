Il ritorno dei Telegraph Tehran con il nuovo EP dal titolo Marea | Streaming

Con il nuovo disco intitolato Marea, i bolognesi Telegraph Tehran abbandonano il fragore rock e grunge delle origini per abbracciare sonorità tra il synth-pop e la chillwave.

Si intitola Marea ed è un EP autoprodotto che segna il primo passo di un lungo percorso di sperimentazione verso questo loro nuovo stile.

A proposito del loro nuovo disco, ecco cosa dicono i Telegraph Tehran:

“Dalla fine del 2017 √® cresciuto molto il nostro interesse per la scena synth-pop/chillwave. Tutti noi veniamo da situazioni diverse che hanno come elemento comune il funk ed i suoni degli anni ‘80 e ‘90. Iniziare questo percorso a gennaio non √® stato semplice all’inizio, ma allo stesso tempo molto stimolante.” Telegraph Tehran