Lala Lala - The Lamb, 2018 | full album stream

The Lamb è il nuovo disco dei Lala Lala, progetto messo su dalla giovane musicista Lillie West per veicolare in maniera positiva i propri sentimenti di paura, insicurezza e vulnerabilità.

Emozioni che mettono a nudo l’anima della cantautrice che, finalmente, trova la forza e il coraggio di reagire alle sconfitte della vita e ai grandi vuoti che spesso si devono colmare.

«”The Lamb” è stato scritto in un periodo di paranoia, di intrusioni nella mia vita privata e in un clima di violenza che gravitava attorno a me e ai miei amici. Ho immaginato spesso la fine del mondo, e ho iniziato a essere cosi spaventata da non uscire più di casa. Ho iniziato a riflettere su me stessa e sulle mie scelte», scrive Lillie West.

Originaria di Londra, ma attualmente di stanza a Chicago, nel 2016 la West dà forma alle sue prime “agitazioni” con il disco autoprodotto dal titolo Sleepyhead, dopodiché decide di ritrovare la “retta via” dedicandosi a queste nuove canzoni che compongono The Lamb.

Canzoni post-punk in equilibrio tra luce e buio che risuonano nell’intimo più profondo, grazie anche alla collaborazione di Emily Kempf (basso e cori) e Ben Leach (batteria).

Pubblicato il 28 settembre da Hardly Art e distribuito in Italia da Audioglobe, The Lamb è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)

