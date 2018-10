Fantastic Negrito: sold out i due concerti italiani di novembre | News



I concerti italiani di Fantastic Negrito previsti per domenica 11 novembre e lunedì 12 novembre in Santeria Social Club a Milano sono sold out.

Per chi ancora non la conoscesse, la musica di Fantastic Negrito parla molto schiettamente e sa essere contemporaneamente struggente, energica, creativa e naturalmente black.

«Ho scritto questo album perché sono preoccupato per la vita dei miei fratelli neri. Ho paura per le vite delle mie sorelle, sono preoccupato circa il loro futuro. Qualcuno entrerà nelle scuole a sparare all’impazzata? Diventeranno dipendenti dai farmaci? Vagheranno per le strade senza obiettivi e senza un tetto sotto il quale rifugiarsi? La polizia ucciderà i miei figli? Ho dato questo titolo al disco perché sono arrivato alla conclusione che noi, tutti, l’umanità intera, ha perso il senso della società e, purtroppo, lo so cosa succede quando insegui cose sbagliate e ti perdi nel male. È la storia della mia vita.» Fantastic Negrito

Please don’t be Dead, il suo ultimo album uscito lo scorso 15 giugno è stato auto-prodotto e registrato nel proprio studio ad Oakland e arriva dopo il debutto The Last Days of Oakland, disco che ha vinto il Grammy nel 2017 nella categoria “Best Contemporary Blues Album”.

Il 5 ottobre scorso è stata pubblicata per Cooking Vinyl la deluxe edition di Please Don’t Be Dead, arricchita di cinque nuovi brani acustici. (La redazione)