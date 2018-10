La colonna sonora di Rick and Morty realizzata da Sub Pop e Adult Swim | News



Sub Pop e Adult Swim hanno realizzato una colonna sonora di 24 tracce per la acclamatissima serie su Netflix Rick and Morty composta da brani di Ryan Elder (compositore dello show), brani di Chaos Chaos, Blonde Redhead, Mazzy Star, Belly più due nuovi brani di Chad VanGaalen e Clipping ispirati alla serie.

Rick e Morty parla di uno scienziato geniale sociopatico che trascina il suo nipotino in avventure follemente pericolose in tutto l’universo. Rick Sanchez vive con la famiglia di sua figlia Beth e la porta costantemente insieme a suo genero Jerry, la nipote Summer e il nipote Morty in avventure intergalattiche. La famiglia potrà sopravvivere alla follia di Rick e al caos che l’universo porterà su di loro?

Pubblicata il 28 settembre scorso, alcuni brani della soundtrack di Rick and Morty sono in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi