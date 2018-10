Sunshine Rock, il nuovo album di Bob Mould. Ascolta il primo singolo | News



Nuovo album in arrivo per Bob Mould, ex voce degli Hüsker Dü. Si intitola Sunshine Rock e sarà pubblicato l’8 febbraio 2019 da Merge Records.

“Sto cercando di mantenere le cose più luminose in questi giorni: è un modo per rimanere vivi. ‘Sunshine Rock’ è una canzone brillante e ottimista, e una volta che l’ho finita sapevo che sarebbe stata la title track. Ha davvero dato il tono per la direzione dell’album.” (Bob Mould)

Sunshine Rock è il quattordicesimo lavoro discografico da solista di Bob Mould, figura di riferimento della cultura alternativa americana. Sunshine rock è il primo singolo estratto dal nuovo disco. (La redazione)