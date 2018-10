Due date in Italia per i Wooden Shjips. Ascolta il loro nuovo album in streaming integrale | News



Punto di riferimento da oltre un decennio della psichedelia contemporanea, i Wooden Shjips di Omar Ahsanuddin, Dusty Jermier, Nash Whalen e Ripley Johnson arrivano in Italia per presentare il nuovo album V uscito a fine maggio per Thrill Jockey.

Due le date previste nel nostro Paese: il 13 marzo al Bronson di Ravenna e il 14 marzo 2019 al Monk di Roma.

“Abbiamo avuto enormi incendi nelle foreste appena fuori Portland. C’era una foschia intensa e strati di cenere ovunque nella città . Io era seduto sulla mia veranda ogni sera a guardare la cenere cadere giù come la neve, il cielo sembrava bruciare. Era una atmosfera apocalittica. L’estate di solito a Portland è davvero mite e bellissima e noi stavamo lavorando a un “disco estivo”, ma il mondo esterno continuava a intromettersi e a cambiare le carte e le emozioni”. Ripley Johnson

V arriva dopo ben cinque anni da Back to Land ed è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi