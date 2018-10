Setti - Arto, 2018 | full album stream



Dopo un lungo silenzio, il cantautore emiliano Nicola Setti torna sulle scene con un nuovo album dal titolo Arto in uscita La Barberia Records/Vaccino Dischi.

Un album che è un condensato di quattro anni di scrittura, brani che sono rimasti in cantiere per anni o suonati in forma grezza dal vivo o durante le prove e che ora prendono forma e sostanza grazie anche al prezioso supporto di Luca Mazzieri alla produzione artistica.

Pubblicato il 5 ottobre scorso, Arto - titolo che rende omaggio all’artista Arto Lindsay - è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)

