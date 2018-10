I Pontiak dal vivo in Italia | News



Cinque date in Italia per i fratelli Jennings, Van e Lain Carney, meglio noti come Pontiak: il 9 marzo al Colorificio Kroen di Verona, il 10 marzo al Magazzino sul Po di Torino, l’11 marzo al Largo Venue di Roma, il 12 marzo all’Ohibò di Milano e il 13 marzo 2019 al Bronson di Ravenna, in quest’ultima data si esibiranno prima dei Wooden Shjips.

L’ultimo album della band della Virginia, a oggi, si intitola Dialectic of Ignorance, ed è stato pubblicato nel 2017 da Thrill Jockey Records, ed è possibile ascoltarlo in streaming integrale sul nostro blog. Puro hard southern rock in salsa stoner. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi