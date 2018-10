Daughters - You Won’t Get What You Want, 2018 | full album stream



You Won’t Get What You Want è il nuovo album della formazione americana Daughters. Pubblicato lo scorso 26 ottobre da Ipecac Recordings, il disco è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)

