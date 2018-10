Bob Dylan: More Blood, More Tracks. Ultimo capitolo dell’acclamata serie di bootleg del poeta e cantautore americano | News



Venerdì 2 novembre sarà pubblicato da Columbia Records e Legacy Recordings More Blood, More Tracks - The Bootleg Series Vol.14, ultimo capitolo dell’acclamata serie di bootleg del poeta e cantautore americano Bob Dylan.

Come è evidente fin dal titolo, nella nuova raccolta vengono rese finalmente disponibili le straordinarie registrazioni in studio del 1974 che hanno dato origine al capolavoro del 1975, Blood on the Tracks“, uno degli album più venduti di Dylan.

More Blood, More Tracks sarà disponibile nelle versioni CD, 2LP, e cofanetto deluxe in edizione limitata. (La redazione)