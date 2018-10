La Notte delle Streghe con il nuovo album Klondike. Ascoltalo in streaming integrale | News



Klondike è il nuovo album del ferrarese Marco Degli Esposti, in arte La Notte delle Streghe. Un disco minimale e intenso per raccontare questo nostro tempo, tra precariato e fuga dal posto fisso.

Come l’EP precedente, Storie di Via Togliatti, Klondike mette al centro del suo discorso la canzone e le sue parole: proprio per questo la musica risulta scarna.

Quello de La Notte delle Streghe è una sorta di cantautorato minimalista ma di grande impatto, la cui forza risiede nei testi scritti dallo stesso Marco intorno a temi personali e importanti.

Si parla dell’amore per la propria terra e la costrizione a lasciarla, dei raffronti generazionali tra figli e genitori, l’immensità dell’universo, nel suo vuoto cosmico, l’annullamento del pensiero, toccando anche la paura di invecchiare e della solitudine.

Pubblicato lo scorso 6 ottobre da Happenstance e Lizard Records, Klondike è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)