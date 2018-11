Peter Sellers and the Hollywood Party: una raccolta dedicata alla cult band milanese degli anni ‘80 | News



The Early Years 1985-1988 è la prima raccolta dedicata ai Peter Sellers and the Hollywood Party, cult band milanese degli anni ‘80.

Il disco, che sarà pubblicato in vinile e in CD per Spittle Records a partire dal 9 novembre prossimo, racchiude il sapore, l’estetica e la filosofia dell’etichetta Crazy Mannequin di Stefano Ghittoni, che pubblicò molti di questi brani e che fu in seguito un punto di riferimento della scena musicale indipendente italiana.

Ascolta Chaotic Shampoo & Strange Rock’n'Roll, prima traccia estratta da The Early Years 1985-1988 dei Peter Sellers and the Hollywood Party. (La redazione)