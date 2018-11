Toy con il nuovo album Happy in the Hollow. Guarda il video | News



Il 25 gennaio 2019 sarĂ pubblicato da Tough Love Records, con distribuzione in Italia affidata a Goodfellas, Happy in the Hollow, il nuovo lavoro discografico dei londinesi Toy.

Happy in the Hollow è il quarto album dei Toy, attivi nella scena indipendente londinese dal 2011.

Il disco è stato registrato a Londra allo Studio B di Dan Carey, prodotto e mixato dalla band stessa. In attesa della pubblicazione, guarda il video di Sequence One, brano estratto dalla nuova fatica della formazione britannica. (La redazione)