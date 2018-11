Vertigo Ã¨ l’album di debutto dello statunitense Derik Fein. Ascoltalo in streaming integrale | News

Vertigo è l’album di debutto dello statunitense Derik Fein. Ascoltalo in streaming integrale | News



Originario di Miami (Florida), Derik Fein è un giovane cantautore americano che ha come punti di riferimento gli anni ‘50 ed Elvis Presley; del resto, per rendersene conto, basta guardare la foto di copertina del suo album di debutto, Vertigo, che ha voluto autoprodursi in maniera da rimanere il più indipendente possibile, senza rischiare di dover diluire il suo stile (rétro) e la sua abilità artistica.

Pubblicato lo scorso 19 ottobre, Vertigo è un disco di belle canzoni pop, intense e senza fronzoli, che si immergono nel blues, nel soul, nel R&B e che, a partire da oggi, si possono ascoltare in streaming integrale sul nostro blog. (La redazione)