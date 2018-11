Un libro dedicato a Jimmy Page e Robert Plant | News



Ancora oggi, a cinquant’anni dalla nascita, ogni notizia riguardante i Led Zeppelin è in grado di catalizzare l’attenzione degli amanti del rock. Quasi come se la band fondata da Jimmy Page si fosse sciolta solo dopo il leggendario concerto del dicembre 2007 all’O2 Arena di Londra e non nel lontano 1980. Nonostante sia chiaro a tutti che la loro forza dirompente dipendesse dal contributo di ognuno dei quattro elementi che la componevano, nell’immaginario comune i meriti vanno invece divisi tra i due maggiori compositori della band.

“Per quanto mi riguarda, dei Led Zeppelin penso ancora che siano la più grande band di ogni tempo, da qualsiasi angolazione la si voglia guardare.” (Dalla prefazione di Jason Bonham)

Il volume di Luca Garrò, che si inserisce nella collana Hoepli La storia del Rock. I protagonisti, ripercorre le dinamiche del rapporto tra Jimmy Page e Robert Plant terribilmente simili a quelle di altre celeberrime coppie di rockstar. Come Lennon e McCartney, Mick Jagger e Keith Richards o Roger Waters e David Gilmour, anche Page e Plant, per lungo tempo hanno vissuto quasi in simbiosi, ognuno spingendo l’altro a superare i propri limiti e giungendo spesso a scontri molto accesi. In particolare, quando le cose hanno iniziato a non funzionare più come agli esordi. Non a caso, per rispondere alle continue domande circa il suo rapporto con Plant, Page ha spesso parlato di un vero e proprio matrimonio. Forse perché, se dietro a un grande uomo c’è sempre una grande donna, dietro a un grande chitarrista deve per forza esserci un grande cantante.

In questo libro, che celebra i 50 anni dalla nascita della band, la loro vita umana e artistica, i loro successi e le loro cadute sono raccontati con un taglio originale e impreziositi da immagini storiche, citazioni e curiosità. Apre il volume una testimonianza esclusiva di Jason Bonham figlio del leggendario John, diventato dopo la scomparsa del padre batterista ufficiale dei Led Zeppelin. (La redazione)