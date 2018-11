Cinque date a febbraio per Josiah and the Bonnevilles | Concerti



Dopo il successo dell’ultimo album On trial Josiah Leming, il cantautore folk-pop americano, sarà in tour a febbraio 2019 nel nostro Paese per cinque date. (La redazione)

Josiah and the Bonnevilles / Tour 2019

21 febbraio – TREVISO – New Age Club

22 febbraio – MILANO – Santeria

23 febbraio – BOLOGNA – Locomotiv

25 febbraio – ROMA – Auditorium

27 febbraio – LUCCA – Teatro del Giglio