Un concerto a Genova per ricordare le vittime del Ponte Morandi | News

Un concerto a Genova per ricordare le vittime del Ponte Morandi



Un concerto per Genova è un evento che si terrà il 17 e il 18 novembre all’Rds Stadium di Genova Sampierdarena e che vuole ricordare le vittime del Ponte Morandi, devolvendo il ricavato all’Associazione degli sfollati di Via Porro e Via del Campasso.

Tanti gli artisti che parteciperanno: Ex-Otago, Lo Stato Sociale, Canova, Motta, Willie Peyote, I Ministri, Omar Pedrini e molti altri ancora. (La redazione)