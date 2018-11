La storia Ã¨ adesso, il nuovo album di Cesare Malfatti | News

La storia è adesso, il nuovo album di Cesare Malfatti | News



Sarà pubblicato il 12 dicembre da Riff Records La storia è adesso, il nuovo album di Cesare Malfatti, musicista e cantautore conosciuto anche per fatto parte di formazioni come Afterhours, La Crus e Amor Fou.

La storia è adesso è una riflessione sulle radici familiari dell’autore, in particolare di un suo antenato, Valeriano Malfatti, che visse da protagonista un’epoca di grandi rivolgimenti storici come sindaco della comunità di Rovereto, in Trentino.

Rovereto si trasformò nella linea del fronte della prima guerra mondiale e Valeriano dovette affrontare, assieme ai suoi concittadini, l’esodo forzato al campo profughi di Katzenau. Una storia che oggi, in un altro spazio e tempo, continua inesorabilmente a ripetersi.

L’analisi scomposta ma appassionata di scritti, lettere e pubblicazioni ha generato riflessioni senza tempo. Il confine, la pace, la prigionia, l’impegno politico e sociale, il cambiamento, le radici sono tempi che nutrito i testi delle canzoni affidati ad autori stimati e coraggiosi.

Per gli arrangiamenti musicali la sfida è stata utilizzare le macchine intonarumori del futurista Russolo, i cui campionamenti sono diventati l’anima strutturale delle quindici canzoni del disco. Partecipano a La storia è adesso anche Chiara Castello e Giuliano Lott. (La redazione)