Prosegue il tour di presentazione di Jimenez Edizioni | News



Prosegue il tour di presentazione di Jimenez Edizioni, nuova realtà editoriale indipendente fondata da Michela Carpi e Gianluca Testani.

Dopo Rovereto, Varese e Milano, i due fondatori della casa editrice saranno il 15 novembre alla Libreria Koob di piazza Gentile da Fabriano a Roma, e il 25 novembre alla Libreria Ubik di via Aldo Moro a Frosinone, per presentare i primi tre volumi già in catalogo: Io sarò qualcuno di Willy Vlautin, L’ultima bandiera di Darryl Ponicsan e Rock Lit di Liborio Conca.

Con Frosinone si conclude quindi questo primo giro di presentazioni tra il Nord e il Centro Italia, in cui gli editori Michela Carpi e Gianluca Testani (nella foto in alto al Twiggy di Varese) raccontano la loro storia, parlano di musica, cinema e letteratura, festeggiando, naturalmente, l’inizio di questa nuova avventura editoriale.

Per restare sempre aggiornati, vi invitiamo a consultare sito web e pagina FB di Jimenez Edizioni che ha in programma la pubblicazione di 12 titoli all’anno orientati tra narrativa contemporanea, saggistica musicale di alto profilo e saggistica italiana “crossover” (letteratura, musica e arti visive). (La redazione)