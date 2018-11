Sentimental Ã¨ l’esordio del trio anglo-argentino Value Void. Ascolta l’album in streaming integrale | News

Sentimental è l’esordio del trio anglo-argentino Value Void. Ascolta l’album in streaming integrale | News



I Value Void sono un giovane trio anglo-argentino all’esordio su Tough Love Records. Paz e Marta sono di Azul, un piccolo comune vicino Buenos Aires, e si sono trasferite a Hackney, Londra, dopo un tour europeo con la punk band sudamericana Los Cripis e l’incontro con Luke Tristram.

Sentimental è proto punk melodico come non se ne sentiva da anni, pop analogico che ricorda lo stile dei Guided By Voices di Bariloche e Cupids Bow e le Breeders degli esordi.

Pubblicato lo scorso 26 ottobre da Tough Love Records, con distribuzione in Italia curata da Goodfellas, Sentimental è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi