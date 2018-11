Nuovo album per gli Smashing Pumpkins e una data in Italia nel 2019 | News



Shiny and Oh So Bright Vol. 1/LP: No Past. No Future. No Sun. è il decimo album in studio degli Smashing Pumpkins, storica formazione alternative rock di Chicago.

Pubblicato il 16 novembre 2018 da Napalm Records e prodotto da Rick Rubin, la band americana, dopo la data sold-out dello scorso 18 ottobre all’Unipol Arena di Bologna, presenterà la nuova fatica discografica in occasione del Firenze Rocks 2019 il prossimo 13 giugno, prima dell’esibizione dei Tool. (La redazione)