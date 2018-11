Tempo è il nuovo singolo di Luciano D’Abbruzzo. Guarda il video | News



Tempo è il nuovo singolo di Luciano D’Abbruzzo che conferma ancora una volta le doti del cantautore, che negli anni ha dimostrato di possedere una ricercata vena compositiva e una raffinata scrittura.

Il brano, realizzato nella parte musicale con Alessandro de Berti e arrangiato da Massimo Franceschina, è una profonda riflessione sul concetto di Tempo, in relazione alle sue immense sfumature: dunque un pensiero sugli istanti della nostra esistenza, su come li trascorriamo e sui momenti che impieghiamo per riflettere, piuttosto che vivere.

Nel video, girato e diretto da Laura Rossi, viene enfatizzata la metafora del “tempo che ci scorre addosso” – come afferma il cantautore – attraverso la proiezione di alcune immagini sul corpo di Luciano D’Abbruzzo, protagonista del filmato e autore del soggetto; altre, invece, vengono riprodotte sul volto del musicista e raffigurano alcuni personaggi di una serie televisiva molto amata dai ragazzi. Il brano è stato pubblicato da Sony Music. (La redazione)